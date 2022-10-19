Переключилась с банщика на уборщика: выбор Волочковой вызвал оторопь

Буквально в начале этого года Анастасия Волочкова говорила поклонникам в соцсетях о своем разбитом сердце. Ее бойфренд, с которым она познакомилась на съемках «Давай поженимся!», оказался корыстным мужчиной. Управляющий банным комплексом по имени Сергей отметил вместе с артисткой Новый год и съездил на Мальдивы. Неладное Волочкова заметила только тогда, когда избранник настойчиво стал предлагать ей приютить в доме еще и своего сына и попросил одолжить 12 млн рублей на строительство фитнес-центра.

А теперь, по всей видимости, Волочкова решила переключиться с банщика на уборщика. В Telegram-канале балерина порассуждала о новом телепроекте «Мистер Икс». В рамках шоу участницы знакомятся с мужчиной, который представляется им криптомиллионером. На самом же деле Игорь — уборщик и мойщик остановок. Анастасии так понравился экранный «лжеолигарх», что она уже сделала ему выгодное предложение.