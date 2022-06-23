«Переключилась на молодых»: правда о Волочковой вышла наружу
Знаменитость вновь заставила фанатов обсуждать свою личную жизнь.
Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, показав своего нового спутника. Соответствующей публикацией балерина поделилась в социальных сетях.
В записи Волочкова позирует на веранде своего дома в компании Вадима Стукалова, которого называет своим другом и контент-менеджером команды. Герои ролика нежно обнимаются и пьют игристое вино, а в подписи танцовщица признается, что гость порадовал ее и привез в подарок розы ее любимого оттенка.
«Наконец-то мы встретились», — признается Волочкова.
Пользователи Сети не прошли мимо записи артистки. В комментариях многие предположили, что Стукалов обязательно в скором времени окажется новым возлюбленным балерины, а сама она начала выбирать себе в спутники избранников значительно моложе ее.
«Переключилась на молодых», «Очередной ухажер, сколько можно», — пишут подписчики.