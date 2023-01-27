Переиграл Меньшикова и спас людей: неизвестная жизнь Сергея Бодрова до «Брата»

Сергей Бодров прославился как один из самых талантливых актеров своего поколения. Многие его герои стали культовыми, а армия его поклонников только увеличивается. Однако артист далеко не сразу стал народной звездой.

Получать образование Бодров-младший отправился в МГУ, где изучал историю искусств. Он настолько сильно увлекся эпохой Возрождения, что в течение трех лет жил в Италии, где не вылезал из музеев. В свободное же время он работал спасателем на пляже, чтобы оплатить билеты в музеи.

В кино будущая звезда «Брата» попал благодаря своему отцу. Впервые он оказался на съемочной площадке в 15 лет, сыграв в драме Бодрова-старшего «Я тебя ненавижу», а триумфом для него стал военный фильм «Кавказский пленник». Бодров настолько хорошо перевоплотился в рядового Ивана Жилина, что критики осыпали его похвалой чаще, чем самого Олега Меньшикова, которому в картине досталась главная роль.

После «Пленника» Бодров три года посвятил телевидению. Он работал ведущим программы «Взгляд» и старался по возможности помочь каждому герою, оказавшемуся в его студии. И уже в 1996 году он познакомился с Алексеем Балабановым, который пригласил его в картину «Брат». Ни молодой артист, ни режиссер не догадывались, насколько популярным окажется их фильм, а сам Бодров после выхода картины занимался уже только кинематографом.