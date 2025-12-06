«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось

Культовый британский сериал «Переходный возраст» вошёл в десятку лучших проектов 2025 года по версии американского института киноискусства (AFI). Его успех был громким: около 66 млн просмотров чуть меньше чем за 2 недели после премьеры.

Однако есть куда менее раскрученный проект, который по глобальному резонансу его превзошёл. Проект Netflix «Этернавт» за первую же неделю проката собрал больше 50 млн просмотров, мгновенно став самым рейтинговым сериалом платформы в 2025-м году.

Он возглавил топы просмотров сразу в 28 странах – от Германии и Испании до Индии и Турции. Такого невероятного старта не было даже у «Переходного возраста».

Кто бы мог подумать, что сериал, снятый в Аргентине по комиксу 1950-х годов, обойдёт по хайпу все громкие премьеры? Сюжет концентрируется на внезапном апокалипсисе в Буэнос-Айресе. После отключения электричества на город обрушивается снегопад – и если к этому снегу прикоснуться, то сразу умрёшь.

Город в панике, люди прячутся по домам. Среди них – инженер Хуан Сальво (его играет легенда Латинской Америки – Рикардо Дарин). Чтобы найти свою дочь и понять, что происходит, он объединяется с приятелями и остальными жителями для опасной вылазки в замерзший город.

Успех оказался не только зрительским, но и экономическим: сериал принес экономике Аргентины около 34 млн долларов. Netflix, впечатлённый результатом, быстро дал зелёный свет на второй (и, скорее всего, финальный) сезон.

«Можем сделать второй сезон, но не больше. Мы хотим сохранить дух приключения», – пояснил продюсер Матиас Мостейрин.

Таким образом, «Этернавт» не станет бесконечным конвейером, а останется яркой и завершённой историей, покорившей почти 3 десятка стран.

Ранее мы писали: 10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше