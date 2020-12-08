«Переходите на дешевый фастфуд»: над Собчак посмеялись из-за жалоб на модный ресторан

Ксения Собчак поделилась мнением о походе в один из модных ресторанов столицы. По ее словам, еда была вкусная, но пообщаться с собеседником ей не удалось. Дело в том, что в помещении невероятно громко играла музыка. «Чуть не оглохла», — пожаловалась жена Константина Богомолова.

Ксения вспомнила разговор с известным ресторатором Аркадием Новиковым, который однажды признался, что громкая музыка побуждает посетителей заказывать больше алкогольных напитков. А, как известно, спиртное — самая дорогая позиция в меню. Поэтому неудивительно, что многие заведения во время коронакризиса пользуются такой хитрой уловкой.

Не все фолловеры оценили откровенность знаменитости, призвав ее умерить свои запросы, и напомнили о том, что сейчас не стоит появляться в общественных местах.

«Переходите на дешевый фастфуд», «Правильно, какие еще модные рестораны, ешьте шаверму на районе», «Ксюша, вот и старость пришла, раньше-то и музыка, и ее громкость не мешали», «В разгар пандемии самое время по ресторанам ходить», — иронизируют подписчики.

Напомним, что недавно Ксения Собчак объявила, что является счастливой обладательницей антител к коронавирусу и теперь может посещать любые светские мероприятия без ограничений.