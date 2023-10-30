Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского

В роду Михалковых-Кончаловских все мужчины были видные. Никита Михалков покорил актрису Анастасию Вертинскую и модель Татьяну Шигаеву. Андрей Кончаловский женат в пятый раз на телеведущей Юлии Высоцкой. Мало кто помнит, что второй супругой мэтра была Наталья Аринбасарова. Артистке есть, что рассказать о звездной семье.

Публика знает восточную красавицу благодаря главной роли в фильмах «Первый учитель» и «Джамиля».

Культовому режиссеру Аринбасарова родила сына Егора. Актриса и по сей день с теплотой отзывается о своих родственниках, но ее впечатления от общения с отцом мужа Сергеем Михалковым остались неоднозначными.

Знаменитость вспоминает в интервью изданию «7 дней», что легендарный поэт несколько раз приезжал к ней на съемки. Михалков вел себя развязно: мог потрогать супругу сына за пятую точку и называл ее секс-бомбой. Такие скандальные откровения вряд ли понравятся родственникам покойного.