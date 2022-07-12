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Киноафиша Статьи «Передалось все, вплоть до характера»: вот как сейчас выглядит сын Сергея Бодрова

«Передалось все, вплоть до характера»: вот как сейчас выглядит сын Сергея Бодрова

12 июля 2022 16:00
«Передалось все, вплоть до характера»: вот как сейчас выглядит сын Сергея Бодрова

19-летний Александр занимается музыкой.

Младший ребенок Сергея Бодрова решил связать жизнь не с кино. 19-летний Александр стал музыкантом и уже пробует свои силы на сцене. Вдова актера Светлана ранее рассказывала, что сын вырос очень похожим на Сергея. При этом мальчик его фактически не застал: когда Бодров умер, Саше был всего месяц. Но и сейчас Светлана иногда замечает в движениях или разговорах сына манеры, напоминающие ей о муже, который погиб в 2002 году.

«Передалось все, вплоть до характера», — цитирует слова Светланы издание «СтарХит».

«Передалось все, вплоть до характера»: вот как сейчас выглядит сын Сергея Бодрова

Не так давно Александр выступил в клубе с собственными рэп-композициями. И зрители тоже могли убедиться в его сходстве с Сергеем Бодровым. При этом знаменитой фамилией молодой человек предпочитает не пользоваться: поклонники знают его под именем «simple Саня». Друзья характеризуют Сашу как открытого и дружелюбного парня.

А вот дочь Сергея — 23-летняя Ольга — выбрала актерское ремесло. В прошлом году она получила приз на «Кинотавре» за лучшую женскую роль в одном из кинопроектов.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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