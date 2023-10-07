Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад

Время бежит неумолимо, а годы не щадят никого. Порой трудно поверить, что за старческими морщинами и лишним весом скрывается увядшая юношеская красота. Сегодня Александр Ширвиндт — большой авторитет и уважаемый человек, возглавляющий Театр Сатиры. А когда-то он был крайне привлекательным парнем, который только взбирался на звездный олимп.

Мэтр начинал как актер. Ширвиндт окончил училище имени Щукина и играл на многих столичных сценах. Параллельно артист зарабатывал народную популярность в кино. Его первой ролью стал эстрадный певец Вадим Степанович Ухов в киноленте 1956 года «Она вас любит».

По сюжету главный герой притворяется красавцем Уховым, чтобы понравиться девушке. В том Александре Ширвиндте не узнать нынешнего почтенного режиссера. Яркий брюнет с широко распахнутыми карими глазами — такой эффектный артист легко покорит любую красотку.