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Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад

7 октября 2023 07:45
Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад

Покоритель женских сердец.

Время бежит неумолимо, а годы не щадят никого. Порой трудно поверить, что за старческими морщинами и лишним весом скрывается увядшая юношеская красота. Сегодня Александр Ширвиндт — большой авторитет и уважаемый человек, возглавляющий Театр Сатиры. А когда-то он был крайне привлекательным парнем, который только взбирался на звездный олимп.

Мэтр начинал как актер. Ширвиндт окончил училище имени Щукина и играл на многих столичных сценах. Параллельно артист зарабатывал народную популярность в кино. Его первой ролью стал эстрадный певец Вадим Степанович Ухов в киноленте 1956 года «Она вас любит».

По сюжету главный герой притворяется красавцем Уховым, чтобы понравиться девушке. В том Александре Ширвиндте не узнать нынешнего почтенного режиссера. Яркий брюнет с широко распахнутыми карими глазами — такой эффектный артист легко покорит любую красотку.

Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Она вас любит» (1956)
Алла Новикова
Алла Новикова
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