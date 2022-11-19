Перед таким красавчиком не устоять: как выглядел муж Успенской в молодости

Любовь Успенская была замужем четыре раза. С бизнесменом Александром Плаксиным певица прожила три десятилетия, но красивая история любви закончилась скандальным разводом.

Плаксин был давним поклонником Успенской – и исполнительница не смогла устоять перед ухаживаниями импозантного мужчины.

Бизнесмен подарил певице роскошный белый кабриолет уже на третий день знакомства – именно в этой машине Любовь Успенская снялась в клипе на песню «А я сяду в кабриолет».

В 1987-м влюбленные сыграли свадьбу, а спустя два года в семье родилась долгожданная дочь Таня. Отношения в браке были напряженными: Александр ревновал свою популярную жену, а Успенская прикладывалась к бутылке. В 2017-м году у единственной дочери Успенской начались проблемы с психикой, что только усугубило конфликты в семье. Брак певицы и ее мужа трещал по швам – и в 2020-м году пара развелась.