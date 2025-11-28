«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе

Меню
28 ноября 2025 18:36
Классический прием: на корабле есть предатель.

Иногда платформы выпускают проекты, которые словно теряются в общем шуме, хотя внутри у них есть энергия куда более крупных хитов. «Происхождение» как раз из таких. Сериал вышел в 2018 году, получил всего один сезон из десяти серий и довольно быстро был закрыт.

Получилась практически камерная фантастика, которая не держится на спецэффектах. Бюджет у сериала не большой, но, поверьте, вы этого не заметите.

Вторично и уникально одновременно

Главная приманка для фанатов — Том Фелтон. Здесь он далеко не Малфой, но ощущение «узнаваемости» сыграло свою роль. Его герой, как и другие пассажиры корабля Origin, очнулся после криосна без малейшего понимания, что происходит.

Никого вокруг, никаких объяснений, только пустой корабль, который несет группу людей к далекой планете. Они не знают, что случилось с командой, почему их бросили и кому вообще можно доверять. Ситуация становится еще тревожнее, когда становится понятно: среди этих людей есть кто-то, кто скрывает свою настоящую сущность.

На бумаге завязка звучит знакомо. Такая смесь «Чужого», «Пандорума» и любых других историй про выживших в замкнутом пространстве.

Сериал не скрывает, что опирается на уже существующие мотивы, и честно предлагает свое: повествование с динамичными сценами в настоящем и спокойными флэшбэками из прошлого. Этот прием не раздражает, наоборот, прошлое помогает понять, кто эти люди и почему они оказались среди тех, кто решился улететь с Земли.

Для «голодных» до Sci-Fi

«Происхождение» работает на ансамбль, где каждый герой раскрывается через маленькие детали характера, странности поведения и моменты, которые заставляют менять мнение о человеке буквально в течение одной сцены. Есть, конечно, и шероховатости.

Иногда логика отдельных эпизодов проседает, и хочется спросить у сценаристов, правда ли они это решили не объяснять. Мелкие провалы тонут в общем ощущении напряжения.

Меня захватило настолько, что перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10, — говорят зрители.

«Происхождение» считают одним из тех, sci-fi-триллеров, который пропустили из-за маленького бюджета. Ну, что может предложить такой сериал в плане декораций, когда речь идет о космосе? Здесь авторы тоже справились на ура.

Декорации то минималистичны на корабле, то схожи с кибер-панком "Бегущего по лезвию 2049"... И это лучший триллер для меня за долгое время.

Если есть настроение посмотреть за тем, как группа людей в закрытом пространстве вычисляет предателя, то включайте без сомнений. Проживете крайне увлекательное приключение.

Ранее мы писали: «Игре в кальмара» такое и не снилось: этот сериал Netflix с оценкой 8.6 установил новый рекорд – все сезоны одновременно в топ-10

Фото: Кадры из сериала «Происхождение»
Валерия Белашкова
