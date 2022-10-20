Перед смертью прогнулся под американцев: поступок Гайдая несказанно удивит

Леонид Гайдай навсегда вписал свое имя в историю отечественного кинематографа. В первую очередь он известен публике как талантливый режиссер, на счету которого большое количество проектов, ставших любимыми не для одного поколения.

Картины кинодела отличаются искрометным юмором. Многие фразы его героев ушли в народ и используются до сих пор. При этом Гайдай пробовал себя не только в качестве режиссера, но и актера.

Последней его работой стал проект, получивший название «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Эту ленту снимали совместно с американцами, и многих поклонников именитого режиссера удивил один факт.

Во время работы над картиной Гайдай сыграл камео, воплотив безумного игрока в казино. Таким образом режиссер будто выставил сам себя на посмешище: известно, что при жизни он ничего не мог поделать со своим увлечением азартными играми.

Удивило публику еще и то, что имя Леонида Иовича даже не было указано в титрах, что многим крайне не понравилось. Впоследствии некоторые фанаты посчитали, что режиссер, которому оставалось не так уж много, прогнулся под американцев, известных своей любовью к камео.