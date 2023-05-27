Перед смертью Миронов успел озвучить последнее желание: выполнить его невозможно, и вот почему

Жизнь Андрея Миронова оборвалась внезапно и трагически. Актер умер во время гастролей в Риге. Незадолго до фатальной поездки 46-летний артист встретился с лучшим другом, которому успел озвучить свое самое последнее желание.

Тем другом стал Николай Караченцов. Коллеги по цеху сблизились после работы над фильмом «Человек с бульвара Капуцинов». Знаменитости часто ходили друг к другу в гости и строили совместные творческие планы.

В одну из таких дружеских посиделок Миронов рассказал Караченцову о своей мечте, сбыться которой было не суждено. Деталями этого разговора с порталом BLITZ+ поделилась вдова Николая Петровича — Людмила Поргина.

Актриса поведала, что Миронов рассказал ее мужу о трех пьесах, которые они непременно должны сыграть. «Мы снимемся вместе», — заявил артист Караченцову, не зная, что этому уже не бывать.