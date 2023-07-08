Перед ними невозможно устоять: самые неотразимые люди рождаются именно в этот день

“Скажи мне свою дату рождения, и я скажу, кто ты”, - с этой фразы могли бы начинать знакомство эксперты в сфере нумерологии. Ведь, как известно, эта древняя наука хранит в себе накопленные веками знания о влиянии чисел на судьбу человека. Особенное значение имеет дата рождения - она определяет не только ход жизни и ключевые события, но и характер. Люди, появившиеся на свет в тот или иной день месяца, обладают ярко выраженными личностными качествами. Рассказываем, когда рождаются самые обаятельные мужчины и женщины.

23 число

Именно в этот день месяца, по словам нумерологов, рождаются самые неотразимые люди. Это число, состоящее из цифр-соседок двойки и тройки, символизирует любовь к жизни, жажду познания, постоянного движения к поставленным целям. Такими качествами и обладают его подопечные.

Людям, появившимся на свет в этот день, свойственны такие качества, как смелость, импульсивность, решительность.

Обычно они не слишком долго размышляют над принятием решений, а действуют по наитию. У подопечных 23 числа отличная интуиция, которая никогда их не подводит.

Все, кто родился 23 числа, - личности многогранные, обладающие талантами во многих сферах. Зачастую им трудно определиться, в какой сфере реализовать свой потенциал - настолько широк диапазон их интересов и возможностей. Эти люди могут успешно реализовать себя в любой профессии.

Интеллектуальные данные подопечных 23 числа очень высоки.

Это умные и креативные люди, в запасе у которых всегда найдется как минимум десяток интересных и перспективных идей. Они охотно делятся ими с окружающими, поскольку реализовать их самостоятельно у них не хватит временем.

Любознательные и полные энтузиазма, они всегда с удовольствием изучают что-то новое и неизведанное. Ведь останавливаться в своем развитии - не их вариант. Больше всего на свете им нравится расти над самими же собой, получать свежие знания и на их основе изобретать что-то свое.

Но, по словам нумерологов, самое главное качество, которое отличает уроженцев 23 числа - это их обаяние.

Харизме этих людей можно только позавидовать. Где бы они ни оказались, взгляды окружающих обязательно сконцентрированы на них - и им не нужно делать для этого ничего особенного.

Люди, рожденные 23 числа, пользуются успехом у противоположного пола. Привлекательные и неотразимые, они собирают коллекцию из похищенных сердец. При этом сами они не задумывается над тем, какой эффект производят на своих поклонников.