Перед ней невозможно устоять: вот как выглядит самая красивая девушка в мире

Несколько дней назад в столице Японии прошел конкурс Мисс Интернешнл, который является одним из самых престижных конкурсов красоты. Первое место в нем заняла представительница Германии Ясмин Зельберг.

Победительница конкурса очаровала зрителей своими светло-голубыми глазами, русыми волосами и лучезарной улыбкой. Девушка покорила жюри не только своей внешностью, но и личностными качествами. Нежная с виду и очень целеустремленная представительница прекрасного пола получила образование бакалавра по истории и философии.

Ясмин привыкла усердно работать, чтобы добиваться своих целей, и к 22 годам уже проявила себя как переводчик, маркетолог и даже менеджер по продажам.

Девушка мечтает стать примером для юных девочек по всему миру. В своих социальных сетях она транслирует приверженность здоровому образу жизни и всегда готова помочь близкими.