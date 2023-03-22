Перед ней не устоял ни один мужчина: настоящая Клава К. свела с ума даже Гайдая

Мало кто знает, что сюжет легендарного советского фильма для подростков «В моей смерти прошу винить Клаву К.» основан на реальных событиях. Это была такая же трогательная, но несчастная история любви.

Фильм был снят на основе повести Михаила Львовского — именно он и был прообразом Сережи. С детства он любил девочку, которую звали Валентина Архангельская. Как и киногерой, Михаил опекал свою капризную и легкомысленную пассию и старался ее всячески радовать.

Впоследствии Архангельская стала актрисой. Она поступила в Вахтанговское училище и тут же обзавелась армией поклонников. Где бы Валентина ни появлялась, ее тут же окружали мужчины. Архангельская всегда пользовалась расположением будущих звезд. С поступлением ей помогал Львовский, ставший впоследствии драматургом. Также Валентина играла на одной сцене с Леонидом Гайдаем, тогда еще начинающим актером. По слухам, он был без ума от Архангельской.

Но в итоге артистка выбрала Александра Галича — спустя годы он станет известным поэтом. Она приводила на репетиции их совместную дочь, с которой постоянно нянчился Гайдай. Однако брак Валентины с Галичем не сложился — они развелись из-за его измены. Она вышла замуж за актера Юрия Аверина. Сама Архангельская скончалась в 1999 году. Известной артисткой она так и не стала.