Перед Надюхой из фильма «Любовь и голуби» не смог устоять советский херувим: гляньте, что он в ней нашел

Порой женщины, обладающие заурядной внешностью, сводят с ума красивейших мужчин. Это произошло с актерами Ниной Дорошиной и Олегом Далем, в союз которых многие до сих пор не могут поверить.

Звезда комедии «Любовь и голуби» никогда не считалась красавицей. Но это не помешало ей покорить сердце изысканного Олега Даля, которого многие называли херувимом за его необыкновенные глаза. Многие недоумевали, что же такой привлекательный актер мог найти в этой простой женщине.

Глядя на фото молодой Дорошиной, выбор Даля вполне можно понять. В те годы актриса не походила на деревенскую Надюху в красных бусах, а была яркой и симпатичной девушкой с шикарными волосами. Кроме того, многие отмечали ее харизму и безграничное обаяние, которое подкупило чувствительного Даля.

Актеры закрутили роман на съемках фильма «Первый троллейбус». Эти отношения привели к браку, который вскоре закончился. Дело в том, что Дорошина была влюблена в женатого Олега Ефремова. Вероятно, Нина Михайловна хотела забыться в объятьях Даля, но не смогла. Вскоре она возобновила отношения с Ефремовым, которого продолжала любить всю жизнь.