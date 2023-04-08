Перед комой выглядела лучше: состояние МакSим вызвало оторопь (видео)

МакSим возобновила сольную карьеру, которую была вынуждена поставить на паузу из-за серьезной болезни. Летом 2021 года знаменитость оказалась между жизнью и смертью, но, к счастью, смогла выйти из комы и победить свой страшный диагноз — двустороннюю пневмонию.

Врачи настоятельно рекомендовали артистке как минимум на год забыть о концертах. И певица действительно не выходила на сцену и проходила реабилитацию. Теперь же артистка вернулась в отечественный шоу-бизнес, вот только триумфальным это возвращение точно не назовешь.

Сейчас звезда гастролирует по стране, но ее состояние вызывает оторопь у поклонников. Ранее певица сорвала свое шоу в Сочи: она еле держалась на ногах, не могла петь, а после и вовсе покинула сцену, тем самым отменив мероприятие.

Теперь произошел новый инцидент — на этот раз в Твери. МакSим вновь еле держалась перед публикой, не попадала в ноты и выглядела крайне болезненно. В комментариях под видео с этого выступления фанаты забили тревогу. В Сети они запустили флешмоб под названием «Хватит убивать артиста!» и требуют у менеджера звезды отменить гастрольный тур.

Многие призывают исполнительницу задуматься о своем здоровье и взять передышку. Тем более в медиапространстве активно ходят слухи о беременности МакSим. Интернет-пользователи заметили, что фигура знаменитости сильно изменилась. К тому же для выступлений она выбирает свободные наряды, которые вполне годятся для того, чтобы скрыть заметно округлившийся живот.