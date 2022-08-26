Перед Галиной Польских слабости не показывал: внук впервые заговорил о страшной аварии

82-летняя Галина Польских известна тем, что не любит раскрывать подробности личной жизни. Первый муж актрисы, бакинец Фаик Гасанов, погиб в результате страшного ДТП. На тот момент их дочке Ираде было всего 5 лет. Польских и не задумывалась над вторым браком, но через 2 года после курортного романа пошла под венец с режиссером Александром Суриным. Их союз распался уже через год, несмотря на рождение дочки Марии.

Если старшая дочка актрисы тоже связала свою жизнь с кино и стала режиссером, то Мария снялась лишь в нескольких лентах, после чего переехала в Бейрут и вышла замуж за ливанца. В браке родился сын Филипп. И молодой человек чуть не повторил участь дедушки, попав в аварию. О произошедшем 20-летний парень рассказал только сейчас. Оказалось, что Филипп неудачно упал с мотоцикла и получил настолько серьезные травмы, что врачи отняли у него ногу. Несмотря на сильнейшую боль во время реабилитационного периода, молодой человек старался не показывать слабости перед Галиной Польских. Когда она навещала внука, он отвлекал ее внимание беседами или роликами из Сети.

«Сразу начинал шутить», — признался Филипп в фильме «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках ».

Сейчас он основал собственную компанию по производству протезов. Более того, Филипп надеется вскоре принять участие в Паралимпийских играх в адаптивном сноуборде.