Перед дурнушкой из советских фильмов не мог устоять ни один мужчина: вот чем их покоряла

Евгения Ханаева всегда была далека от стандартных представлений о красоте. Однако это не мешало ей разбивать сердца поклонников и иметь армию фанатов. Актриса очаровывала с первого взгляда и кружила головы мужчинам так, как могла не каждая красавица.

Ее секрет был в легкости, прекрасном чувстве юмора и бесконечном обаянии. А еще она была невероятно талантлива, что тоже не могло не привлекать поклонников. Хотя ей всегда твердили, что роли героинь ей не светят, она и тут взяла свое. Олег Ефремов дал ей шанс, а Евгения Ханаева доказала, что может сыграть даже красавицу.

За ее плечами был всего один брак с с экономистом Анатолием Успенским, в котором родился сын Владимир. Но также актриса имела несчетное количество романов. Отмечали, что она была страстной и влюбчивой особой. Ханаева даже бросила семью и маленького сына ради нового увлечения. Последний, правда, почти всю жизнь не общался с матерью. Примирение состоялось только перед смертью актрисы. Она умерла в больнице после операции по удалению опухоли в возрасте 66 лет.