Перечеркнула успех одним поступком: куда пропала Аля из «Весны на Заречной улице»

Легендарный фильм «Весна на Заречной улице» сделал Римму Шорохову звездой советского экрана. Она сыграла Алю — девушку, влюбленную в инженера. Ей прочили оглушительную славу, однако вскоре Шорохова пропала с радаров и перестала появляться в кино.

Причиной этого загадочного исчезновения стал один поступок, который актрисе не простили. Дело в том, что Римма Ивановна вышла замуж за иностранца. Ее избранником стал кинооператор из Чехословакии Яромир Гольпух. Он позвал актрису в Прагу, и Шорохова согласилась.

С этого момента ее «отменили» в СССР, ведь браки с иностранными подданными не приветствовались, даже если супруг был из дружественного государства. Шорохова пыталась сниматься в Чехословакии, но плохое знание языка не позволило ей построить там карьеру. Какое-то время она работала на местном радио, а затем устроилась администратором ресторана.

Актриса прожила с Яромиром вплоть до самой его смерти — Гольпух скончался в начале нулевых. Детей у супругов не было. Актриса так и не вернулась на родину. Сегодня ей 96 лет, но она ведет очень замкнутый образ жизни, поэтому о звезде фильма «Весна на Заречной улице» ничего не известно.