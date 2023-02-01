Переборщила с похудением: гляньте, что стало с американкой, избавившейся от 238 кг

Кристина Филлипс никогда не была худышкой. Уже в 12 лет американка весила 130 кило, а в 21 год, вставая на весы, видела отметку в 317 кило. С таким весом о полноценной жизни оставалось только мечтать.

Целых два года Филлипс не выходила из дома, поскольку не могла передвигаться без посторонней помощи. Несмотря на ожирение, американке удалось выйти замуж, правда, счастливым ее брак назвать трудно.

Супруг лишь потакал любви Кристины к фастфуду, что явно не способствовало ее похудению. Тем не менее в жизни американки настал период, когда она твердо решила: дальше так продолжаться не может. Филлипс приняла участие в реалити-шоу «Я вешу 300 кг» и при помощи специалистов избавилась от 238 кило.

Теперь вес Кристины составляет 83 килограмма — она активно ведет социальные сети, рассказывая о своем опыте, тем самым мотивируя других. При этом блогер не скрывает, что слегка переборщила с похудением, ведь после того, как она обзавелась новыми формами, ее супруг подал на развод. Впрочем, Филлипс горевала недолго. Американка вышла замуж за другого и подарила возлюбленному двоих детей.