Переборщила с фотошопом: народ жестко высмеял Черно из «Дома-2»

Александра Черно прославилась на всю страну благодаря участию в шоу «Дом-2». Популярный проект позволил ей завоевать армию поклонников, с которой она общается в своих социальных сетях. Однако далеко не всегда фанаты тепло принимают публикации знаменитости.

Так, несколько дней назад в социальных сетях Черно появилась серия снимков, на которых она позирует вместе со своим мужем Иосифом и сыном Стефаном. Звезда экрана красуется аккуратным образом на детском празднике, а в подписи признается в чувствах к своим родным.

Пользователи Сети не прошли мимо публикации, однако мало кто был готов осыпать знаменитость комплиментами. Внимательные поклонники обнаружили, что Черно изменила фотографию, из-за чего осмеяли ее. Некоторые же фанаты вспомнили, что знаменитость далеко не в первый раз пользуется фотошопом, чтобы исправлять свои снимки.