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Переборщила с фотошопом: фото Успенской в купальнике высмеяли в сети

3 августа 2022 14:20
Переборщила с фотошопом: фото Успенской в купальнике высмеяли в сети

Поклонники не смогли скрыть своего мнения.

Любовь Успенская столкнулась с критикой пользователей сети из-за ретуши своих фотографий. Знаменитость решила преобразить фото из отпуска — и сделала это не слишком удачно.

В своих социальных сетях артистка поделилась пикантным кадром, на котором позирует на шезлонге. Часть фанатов осыпала певицу комплиментами, однако внимательные поклонники обратили внимание на ноги исполнительницы. По предположению подписчиков, Успенская чересчур сильно отретушировала их и зону декольте, поэтому выглядит неестественно: кожа бедра кажется чересчур «матовой», без песка, как на голени.

Переборщила с фотошопом: фото Успенской в купальнике высмеяли в сети

Сама певица предпочла никак не комментировать недовольство поклонников. Однако после инцидента перестала делиться откровенными снимками из своих поездок, а неудачную фотографию и вовсе удалила, чтобы, как уверены пользователи сети, не привлекать внимание к своему неумению пользоваться фотошопом.

Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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