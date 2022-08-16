Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»

Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»

16 августа 2022 19:15
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»

Знаменитая картина вышла в прокат в 1976 году.

Комедийная драма «Игрушка» стала одним из самых популярных фильмов в карьере Пьера Ришара. Прославила она также и Фабриса Греко — мальчика, сыгравшего вторую главную роль. Однако ранний успех не сделал из юного актера настоящую звезду кинематографа.

После ошеломительного успеха фильма Греко засыпали предложениями французские и иностранные режиссеры. Многие хотели видеть талантливого ребенка в своих картинах, однако он больше нигде так и не снялся. Доподлинно неизвестно, почему юный актер пропал с экранов, но многие предполагают, что из-за слишком высоких гонораров, которые требовал отец мальчика за работу его сына.

В итоге Греко выучился на программиста и основал собственную компанию. За годы, прошедшие с премьеры картины, он очень сильно изменился — лишился пышной шевелюры и страдает от лишнего веса. Поклонники крайне редко узнают его на фотографиях, а многие удивляются, почему он публикует в своих социальных сетях снимки с Пьером Ришаром, с которым, как оказалось, дружит все эти годы.

Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Фото: соцсети, кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video