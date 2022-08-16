Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»

Комедийная драма «Игрушка» стала одним из самых популярных фильмов в карьере Пьера Ришара. Прославила она также и Фабриса Греко — мальчика, сыгравшего вторую главную роль. Однако ранний успех не сделал из юного актера настоящую звезду кинематографа.

После ошеломительного успеха фильма Греко засыпали предложениями французские и иностранные режиссеры. Многие хотели видеть талантливого ребенка в своих картинах, однако он больше нигде так и не снялся. Доподлинно неизвестно, почему юный актер пропал с экранов, но многие предполагают, что из-за слишком высоких гонораров, которые требовал отец мальчика за работу его сына.

В итоге Греко выучился на программиста и основал собственную компанию. За годы, прошедшие с премьеры картины, он очень сильно изменился — лишился пышной шевелюры и страдает от лишнего веса. Поклонники крайне редко узнают его на фотографиях, а многие удивляются, почему он публикует в своих социальных сетях снимки с Пьером Ришаром, с которым, как оказалось, дружит все эти годы.