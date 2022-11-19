Пенсия не светит: топ-3 знака Зодиака, которые часто умирают в молодости

Астрологи выяснили, у каких знаков продолжительность жизни меньше, чем у соседей по гороскопу.

Смерть любого человека, сколько бы лет ему ни было, становится тяжелым испытанием для его близких и друзей. Терять того, кто еще молод и мог бы совершить в жизни еще много достойных и славных дел, горько вдвойне. По словам астрологов, не дожить до преклонных лет рискуют определенные знаки зодиака. Однако у них есть возможность изменить предначертанное звездами.

Скорпион

Представители водного знака обладают на редкость тяжелым характером. Они постоянно варятся в негативных эмоциях, инициируют конфликты, скандалы, ссоры, участвуют в интригах. Быть может, из-за большого количества отрицательной энергетики Скорпионы сильнее, чем другие знаки, подвержены хроническим заболеваниям. Ситуацию усугубляет то, что уроженцы водной стихии до последнего отрицают проблемы со здоровьем, а когда наконец являются на обследование, слышат неутешительный диагноз.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, Скорпионам необходимо сократить количества негатива в жизни до минимума и не затягивать с походами к врачу.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, страдают от чрезмерно слабого иммунитета. Однако, почувствовать легкое недомогание, уроженцы огненного знака не торопятся к врачу, а спокойно занимаются своими делами дальше, считая, что все “как-нибудь само рассосется”. Стрельцам морально тяжело проводить много времени в поликлинике, сидеть в очередях к врачу, они лучше поработают или посвятят лишнюю минутку хобби.

В итоге они могут затянуть с визитом к доктору до тех пор, пока заболевание не начнет разрушать их организм.

Чтобы избежать фатальных последствий, астрологи рекомендуют знаку чутко прислушиваться к себе и начинать лечение вовремя.

Рыбы

Рыбки с самого детства не могут похвастаться крепким здоровьем. Они регулярно болеют, не помогают ни закаливание, ни прививки, ни другие меры по укреплению иммунитета. Из-за этого окружающие нередко посмеиваются над уроженцами водного знака, мол, невозможно постоянно плохо себя чувствовать, хватит симулировать. Рыбки начинают стесняться своей особенности и вместо того, чтобы бежать к врачу, решают потерпеть, авось само все пройдет.