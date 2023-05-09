Простые люди в шоке: сколько получают самые известные пенсионерки страны

Многие привыкли думать, что звезды экрана даже на пенсии ведут безбедную жизнь. На самом же деле участь селебрити не столь завидна, как кажется на первый взгляд.

Правду об этом раскрыли такие известные пенсионерки страны, как Роза Сябитова и Людмила Поргина. Телеведущая и актриса в беседе с порталом Teleprogramma.pro честно назвали суммы ежемесячных выплат от государства.

В частности, главная телесваха страны призналась, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. Ведущая шоу «Давай поженимся!» уточнила, что не тратит, а откладывает эти деньги. Живет же знаменитость на другие свои доходы. Сябитова отметила, что продолжает активно работать и уходить на покой не собирается.

А вот Людмила Поргина может похвастаться довольно неплохой пенсией. По ее словам, в Москве актеры высшей категории помимо основных выплат получают надбавку от мэра, поэтому могут рассчитывать на 53-56 тысяч рублей.