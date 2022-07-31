«Пенсионеры похоронные деньги отдадут»: вот за что пристыдили Лолиту

Лолита Милявская высмеяла технологические новшества, которые якобы позволяют людям зарабатывать деньги из воздуха. К числу таких новинок относятся и NFT-кроссовки.

Звезда продемонстрировала себя во всей красе: в купальнике, с испорченным маникюром и мозолями на руках — все из-за тяжелой работы на своем участке. Благодаря самостоятельному уходу за кустами Лолита сэкономила 200 долларов, которые могла потратить на наемных рабочих.

«Это я заработала, но не просто так — это у меня шлепки NFT», — посмеялась Милявская на своем Дзен-канале .

Большинство пользователей Сети, подписанных на артистку, шутки не поняли. Насмешку над трендом рядовые россияне восприняли как попытку нажиться на наивных людях.