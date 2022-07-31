«Пенсионеры похоронные деньги отдадут»: вот за что пристыдили Лолиту
Юмор исполнительницы оценили не все.
Лолита Милявская высмеяла технологические новшества, которые якобы позволяют людям зарабатывать деньги из воздуха. К числу таких новинок относятся и NFT-кроссовки.
Звезда продемонстрировала себя во всей красе: в купальнике, с испорченным маникюром и мозолями на руках — все из-за тяжелой работы на своем участке. Благодаря самостоятельному уходу за кустами Лолита сэкономила 200 долларов, которые могла потратить на наемных рабочих.
«Это я заработала, но не просто так — это у меня шлепки NFT», — посмеялась Милявская на своем Дзен-канале.
Большинство пользователей Сети, подписанных на артистку, шутки не поняли. Насмешку над трендом рядовые россияне восприняли как попытку нажиться на наивных людях.
«Не стыдно мошенников рекламировать? Тебя посмотрят пенсионеры, похоронные деньги отдадут и ничего не заработают», «Что тут скажешь: мудрость с годами приходит не ко всем», — высказались комментаторы.