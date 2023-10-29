Пенсионерки с этим цветом волос всегда выглядят на 15 лет моложе: вот как надо краситься

Кажется, знаменитости, смотрящие на нас с экранов и обложек журналов, никогда не стареют. Их внешность выглядит такой же безупречной, как десятилетия назад. Все благодаря умелой работе стилистов, косметологов и визажистов. Однако даже самая обычная дама серебряного возраста может превратиться в роскошную особу — достаточно выбрать правильное окрашивание.

Кто-то не закрашивает седину, другие по привычке выбирают светлую или черную краску, но тренд сейчас совершенно иной. На пике популярности мелирование — калифорнийское и The Money Piece. Осветленные пряди у лица придадут свежести и молодости, а сочетание с каштановыми локонами создаст неповторимый контраст.

Плюс окрашивания в том, что его можно воссоздать без существенных усилий, просто освежив природный русый оттенок. Сейчас так красятся многие голливудские звезды: от Дженнифер Лоуренс и Марго Робби до Бейонсе и Жизель Бюндхен.