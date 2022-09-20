Пенсионерка с ногами-тумбами: вы не узнаете злодейку из «Гарри Поттера» сейчас

Хелена Бонем Картер засветилась в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», где сыграла злодейку Беллатрису Лестрейндж. С тех пор актриса, которая блистала на экране своей точеной фигурой, сильно изменилась. Сегодня ее не узнать.

В свои 56 лет знаменитость старается следить за собой. Больше всего она любит кататься на велосипеде. Такие прогулки по Лондону помогают ей сохранять душевное равновесие. И если с ним у звезды все в порядке, то внешний вид актрисы оставляет желать лучшего.

В Сети обсуждается снимок, на котором Хелена Бонем Картер запечатлена в длинном платье. Просторный наряд не скрыл лишние килограммы артистки, которую теперь называют пенсионеркой с ногами-тумбами. Как бы там ни было, звезду не беспокоит мнение злопыхателей. Актриса не раз признавалась, что ей абсолютно все равно, что о ней говорят посторонние.