Пенсионерка из Новосибирска превратилась в звезду соцсетей: она даст жару молодым

Годы трудовой деятельности Нина Рейнгардт посвятила множеству профессий. Она была дояркой и специалистом по искусственному осеменению, а после выхода на пенсию решила освоить социальные сети и взяла себе псевдоним Нина Рейн.

Сегодня за творчеством звезды социальных сетей следит больше ста тысяч подписчиков. Большая часть публикаций блогера — комичные видео, в которых она высмеивает стереотипы о пенсии и старости и показывает, какой активный ведет образ жизни. По словам Нины, она сразу же разобралась с устройством площадок и счастлива, что может так легко делиться своим творчеством с публикой.

«Большую часть своей жизни я пою и выступаю на сцене. Поэтому соцсети для меня — это еще одна возможность поделиться своим творчеством с окружающими», — признавалась знаменитость в интервью порталу The Voice Mag.

Близкие же не стали отговаривать Нину от необычного хобби, а всячески поддерживают ее. Например, внуки помогают блогеру разобраться с трендами и воплощать в жизнь мечту петь и заниматься творчеством.