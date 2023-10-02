Пенсионерка дожила до 102 лет, исключив этот продукт из рациона: в России его обожают

Врачи в один голос говорят, что залог здоровья и хорошего самочувствия — это правильное питание, а любимые многими лакомства лишь укорачивают жизнь. Миртл Смит, живущей на райском острове Ямайка, уже 102 года. Женщина признается, что оставаться бодрой и активной ей помогает особый рацион.

Уроженка города Кингстон появилась на свет в 1921 году. Жизнь мисс Смит нельзя назвать простой и беззаботной. Пожилая женщина долгие годы трудилась на почте, успешно совмещая работу с материнством. Жительница Ямайки воспитала пятерых родных дочек и трех приемных детей. Отпрыски героини добились больших успехов.

Секрет Миртл Смит прост. Дамочка уверена, что долгожительницей ее сделало вегетарианство. 102-летняя пенсионерка отказывается от мяса, предпочитая стейкам и котлетам свежие овощи. Смит обожает кокосы, но покупает не порошки, а натирает кокосовые орехи на терке. Любимое блюдо героини — каллалу, или рагу из листьев. Об этом пишет портал Jamaica Star.