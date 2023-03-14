Пенсионер обыграл всех знатоков: ахнете, услышав лучший вопрос на «Что? Где? Когда?»

Программа «Что? Где? Когда?» существует уже несколько десятилетий. В каждой игре знатоки соперничают с телезрителями, которые порой ставят их в очень неловкое положение.

Это произошло в 2016 году. Один из лучших вопросов за всю историю интеллектуального шоу поступил от пенсионера Николая Петровича, который в тот день присутствовал на передаче. Его загадка звучала так: «За 41 год существования программы чаще всего знатокам задавали вопросы про художников — о Леонардо да Винчи, про поэтов — о Пушкине, про писателей — о Набокове. А какой ученый чаще других упоминался в игре?».

Команда знатоков во главе с Елизаветой Овдеенко решила, что речь идет об Альфреде Нобеле, и оказалась не права. Ответ лежал на поверхности. Было достаточно просмотреть на экран монитора, где указан адрес «Останкино», куда телезрителям предлагали отправлять письма на «Что? Где? Когда?»: г. Москва, улица Академика Королева, 12. То есть правильный ответ был «Королев».

Знатоки обомлели от такого вопроса и простого ответа, а хитроумный пенсионер ликовал. Восторгу зрителей тоже не было предела: «Вся прелесть этого вопроса в его простоте», «По-моему, это не лучший вопрос 2016 года, а лучший вопрос вообще», «Помню смотрел это в эфире. Он еще приз за лучший вопрос потом взял и еще кучу денег. Я был искренне рад, когда этот простой мужик обыграл этих интеллектуалов».