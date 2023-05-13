Пенсионер или подросток? Этот точный тест определит ваш внутренний возраст

Кто из нас не замечал, что коллеги, друзья или родственники зачастую ведут себя не слишком-то соответствующе своему возрасту? Кто-то, будучи на пенсии, продолжает одеваться как молодежь и следит за современными трендами, а кто-то в 18 лет смотрит на мир как убеленный сединами старец. Все дело в том, что, помимо биологического возраста, указанного в паспорте, у каждого человека есть свой психологический возраст, который также называют субъективным. В редких случаях они могут совпадать, но гораздо чаще происходит ровно наоборот - мы не ощущаем себя на то количество лет, которое зафиксировано в личных документах. Психологи, которые как раз активно исследуют данное явление, убеждены, что в этом несоответствии нет ничего необычного или странного. Человеческое подсознание игнорирует время, в нас, несмотря на возраст, всегда живут детские желания или комплексы. Существует множество методик, с помощью которых можно рассчитать свой субъективный возраст, также для этого можно пройти тест.

Предлагаем вам ответить на вопросы нашего теста, направленного на определение внутреннего возраста. Пройдите его и узнайте, сколько вам лет в глубине души.