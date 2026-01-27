Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Пеннивайз жив!»: один из худших хорроров Кинга оказался напрямую связан с «Оно» – перечитал и глазам не поверил

27 января 2026 12:48
Ждем кроссовер в новых сезонах «Добро пожаловать в Дерри»?

Фильм «Ловец снов» (2003) с Тимоти Олифантом считается одной из самых провальных экранизаций Стивена Кинга — да и книгу критики разнесли в пух и прах, недоумевая от странной смеси инопланетного ужаса и пси-способностей. Но лишь спустя годы в Сети обратили внимание, что этот горе-хоррор и главный шедевр короля ужасов живут в одной вселенной.

Когда пришелец мистер Грей пытается заразить водопровод города Дерри, он находит в тоннеле памятную табличку «Клубу неудачников» — с именами всех героев книги «Оно». А под ней — пугающая надпись красной краской: «PENNYWISE LIVES» («Пеннивайз жив»).

В верстке оригинального романа надпись не то, что набрана капсом – она занимает добрую четверть страницы, а потому, очевидно, эта деталь — не обычная пасхалка для фанатов.

В рамках вселенной Кинга, уверены на Reddit, она становится зловещим предупреждением от одного инопланетного существа другому.

Действие «Ловца снов» происходит после событий «Оно», и Пеннивайз, судя по всему, таким образом маркирует свою территорию. Мол, «это мой город, моя добыча, не лезь».

Таким образом, провальный «Ловец снов» оказывается не только странным фантастическим триллером, а частью сложной мифологии Кинга, где даже инопланетные угрозы признают друг друга.

Фото: Кадр из фильма «Оно 2» (2019), «Ловец снов» (2003)
Алексей Плеткин
