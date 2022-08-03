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Пени и просрочки: после смерти у Шатунова обнаружились долги

3 августа 2022 16:50
Пени и просрочки: после смерти у Шатунова обнаружились долги

Музыканта нельзя было назвать законопослушным налогоплательщиком.

Юрий Шатунов должен Федеральной налоговой службе более 70 тысяч рублей. Теперь с задолженностями будут вынуждены рассчитываться его наследники.

Прославленный музыкант скончался 23 июня, но спустя несколько дней после смерти на официальном сайте ведомства появился счет на имя Шатунова. Как оказалось, артист еще в прошлом году не заплатил налог на имущество, а также проигнорировал другие выплаты, связанные с его доходами. Из-за продолжительных просрочек даже успели начислиться пени, поэтому теперь музыкант оказался посмертно должен 77 700 рублей.

Близкие артиста пока никак не прокомментировали неожиданную новость. По данным портала «Комсомольская правда», все долги перейдут родственникам певца вместе с наследством, и именно они должны будут оплатить счета. Отметим, что единственными наследниками Шатунова считались его жена Светлана и дети Деннис и Эстелла; они смогут получить имущество лидера «Ласкового мая» только спустя полгода после его смерти.

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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