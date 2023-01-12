Пена для бритья, клей и шампунь? Как на самом деле готовили десерты в «ИП Пирогова»

Ни для кого не секрет, что в рекламе еды редко используют натуральные продукты в их естественном состоянии. Это обусловлено тем, что без дополнительных улучшений все естественное в кадре будет смотреться блекло и не привлечет внимание потенциального покупателя. Для блеска фруктов используют лак для волос, молоко заменяют клеем, а пена в пивных напитках — это всего лишь шампунь, смешанный с глицерином.

Глядя на красочные десерты в популярном сериале «ИП Пирогова», невольно задаешься вопросом о том, осталось ли в них что-то настоящее. Однако продюсер проекта развеяла все слухи и уверила зрителей, что на кексах и тортах нет ни пены для бритья, ни специальной смеси из краски, которую часто использую в рекламе вместо шоколада.

Кондитером телесериала стала Евгения Терентьева, которая за время съемок приготовила около ста разных тортов, а также множество панкейков, эклеров и других вкусных десертов.