Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

17 февраля 2026 13:17
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

Пара кадров покажутся простыми, но остальные с первого раза разгадаете вряд ли.

Есть особый явление, который не значится в киноведческих справочниках, но знаком каждому, кто заставал советское телевидение. Называется «момент, когда накрывают на стол». Стоит только героям усесться за трапезой, достать запотевший графин или разрезать буханку хлеба, как фильм из «просто кино» превращается в нечто родное, почти осязаемое.

В СССР вообще умели снимать застолья так, что зритель чувствовал запах котлет и слышал звон вилок ещё до того, как их покажут крупным планом.

Чаепития длились по несколько минут, разговоры за столом заменяли психологические портреты, а пустой стакан в кадре мог рассказать о персонаже больше, чем монолог.

И вот вам задачка для тех, кто вырос на этом или просто успел полюбить старые фильмы. Мы нарезали пять кадров из советской классики. На каждом — стол. Где-то скромный кухонный, где-то парадный с белой скатертью. Где-то пьют чай литрами, где-то наливают «по чуть-чуть».

Задача простая и сложная одновременно: вспомнить, из какого фильма кадр. Проверим, насколько хорошо вы помните то, что ели и пили герои любимых лент? Поехали.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
