Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2

Не поверите, но досталось даже нашумевшему «Олененку».

Мы часто рассказываем о главных хитах Netflix, которые бьют рекорды просмотров и собирают восторженные отзывы. Но было ли вам интересно узнать о другой стороне медали — какие проекты платформы получали самые низкие оценки и вызывали громкие скандалы?

Как правило, именно скандальная слава становится причиной обрушения рейтингов. Сегодня предлагаем взглянуть на 4 таких нашумевших проекта от Netflix.

Правда, последнему в этом списке скандалы только добавили популярности, и его оглушительный успех наверняка не обошел вас стороной.

«Царица Клеопатра»

IMDb: 1.2

Основная причина скандала заключалась в кастинге: темнокожая актриса Адель Джеймс была выбрана на роль Клеопатры, которую историки традиционно считают имевшей греческие (эллинистические) корни и светлую кожу.

В Египте это вызвало волну возмущения, так как многие сочли это искажением истории и попыткой навязать афроцентристский взгляд. Чиновники называли проект «фальсификацией», а местный адвокат даже подал иск с требованием заблокировать Netflix в стране.

Создатели сериала парировали, что внешность Клеопатры — предмет научных споров, но их аргументация не смягчила критику.

«Милашки»

IMDb: 3.6

Скандал вокруг этого фильма разгорелся из-за его рекламной кампании, которая изображала несовершеннолетних девочек в откровенных нарядах, танцующих тверк.

Платформа принесла извинения и сменила постер, но сам фильм, по заявлению создателей, как раз и критикует давление общества на девочек-подростков и их объективизацию.

«Лаборатория Goop»

IMDb: 2.7

Документальный сериал актрисы Гвинет Пэлтроу вызвал шквал критики от медицинского сообщества. Эксперты и врачи обвинили проект в продвижении псевдонаучных и потенциально опасных для здоровья практик, таких как использование психоделиков, «энергетическая медицина» и сомнительные диеты.

Критики заявили, что шоу, маскируясь под просветительский контент, на самом деле является рекламой дорогих и неэффективных товаров бренда Goop и может отговорить людей от обращения к реальной медицине.

«Олененок»

IMDb: 7.7

Этот основанный на реальных событиях сериал о сталкерше и ее жертве привёл к непредвиденным последствиям — волне киберсталкинга уже в реальной жизни. Зрители, вдохновлённые сюжетом, начали собственными силами искать и преследовать людей, которые, как они предположили, стали прообразами персонажей.

Это привело к травле режиссёра Шона Фоули и женщины по имени Фиона Харви, которую публика назначила реальной преследовательницей. Харви дала интервью, опровергая изображённые события и обвиняя создателя сериала в клевете, что раздуло скандал ещё сильнее, полностью затмив собой главную анти-сталкинговую идею проекта.

Ранее мы писали: Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне