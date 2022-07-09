«Пели советский гимн и плакали»: Безруков поставил крест на детях

Будучи руководителем Московского Губернского театра, Сергей Безруков много работает с современными детьми и видит, насколько они отличаются от людей его и более раннего поколения. По его мнению, молодым артистам невозможно тягаться с «шестидесятниками» — звездами сцены 60-х годов.

Безруков предался ностальгии по СССР и отметил, что воспитание в те времена растило людей с большой буквы, мастеров своего дела и настоящих патриотов, в отличие от приевшегося россиянам ура-патриотизма.

«В советское время это в человеке воспитывалось изначально. Я вспоминаю, как мы пели Гимн Советского Союза и плакали», — поделился Сергей с изданием Story .

Он признался, что не хочет наговаривать на молодых деятелях искусства или ставить на них крест, но оправдания их провалов в нехватке свободы считает глупостью. В советское время и в театре, и в кино создатели преодолевали множество препятствий, каких нет сегодня — недостаток финансирования, худсоветы, строгую идеологию — и добивались невероятных высот.

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