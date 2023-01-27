Пеле лишат собственной могилы: от происходящего волосы встанут дыбом

Легендарный футболист Пеле заставляет всех говорить о себе даже после своей смерти. Многие поклонники не без причины задаются вопросом, что же будет с телом спортсмена, скончавшегося в конце прошлого года.

К своему уходу в мир иной Пеле готовился заблаговременно — приобрел место на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, с виду похожем на отель. Это здание на 14 этажей, на каждом из которых покоятся усопшие.

Для себя футболист выбрал девятый этаж: во-первых, с него открывается чудесный вид, а во-вторых, это номер, под которым в команде играл его отец. Впрочем, родственники нарушили последнюю волю покойного.

Руководство кладбища настоятельно порекомендовало хоронить Пеле на первом этаже, поскольку посетить его могилу захочет огромное количество желающих. Родные футболиста последовали совету, тем более что тело знаменитости пролежит здесь всего три года, а после его придется забрать.

Таковы правила своеобразного погоста. По истечении указанного срока останки покойников необходимо изъять и перезахоронить.