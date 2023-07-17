Пелагея в юности была чудо как хороша: что изменилось

Внешность Пелагеи пережила немало метаморфоз. В начале своего творческого пути артистка была обаятельной простушкой-хохотушкой, но с годами она превратилась в роковую даму.

Пелагея стала известной в 11 лет, когда появилась в КВН. На тот момент она являлась самой юной участницей передачи за всю его историю. В те годы будущая наставница «Голоса» была заглядением: длинные волосы, милые щечки, мягкие черты лица.

С годами во внешности Пелагеи многое изменилось. Певица пристрастилась к косметологии и пластическим операциям, которые превратили ее в элегантную леди. Она сделала фейслифтинг, разгладивший неровности лица и избавивший ее от морщин. Также Пелагея удалила комки Биша, чтобы ее черты стали точеными и строгими. Кроме того, певица регулярно прибегает к уколам красоты.

Мнение поклонников о внешности фолк-звезды разделилось. Одни считают, что певице подходили круглощекость и пышные формы. Так она выглядела обаятельнее и как-то душевнее. Другим же нравится обновленное лицо Пелагеи, более элегантное и гламурное.