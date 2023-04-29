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Пела за Миледи и «Небесных ласточек»: куда бесследно исчезла красавица с хрустальным голосом

29 апреля 2023 09:10
Пела за Миледи и «Небесных ласточек»: куда бесследно исчезла красавица с хрустальным голосом

Все сложилось не так, как ей бы хотелось.

Елена Дриацкая связала свою жизнь с миром кино, однако ее лицо вспомнит далеко не каждый зритель. На счету актрисы не так много ролей, но зато она смогла реализовать свой певческий талант.

Вокал Дриацкой звучит в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», ведь именно Елена Валентиновна поет за Миледи и Констанцию. Также голосом актрисы «исполняет» партии Ия Нинидзе в картине «Небесные ласточки». Чудесный хрустальный вокал Дриацкой идеально подходил для принцесс и других положительных героинь.

Свою первую главную роль актриса исполнила в картине «Труффальдино из Бергамо». Елена Валентиновна сыграла Клариче, а также исполнила вокальные партии за других актрис. В 90-х у Дриацкой начались проблемы: она стала терять свой голос, работы не было, а супруг актрисы уехал в Австралию, забрав их сына с собой.

В конце лихого десятилетия артистка вернулась в театр в качестве руководителя хора. Сегодня 71-летняя Дриацкая занимается дубляжом фильмов, но до сих пор жалеет, что так и не стала известной актрисой. Елена Валентиновна по-прежнему выглядит благородно, как и в молодости. Но ни талант, ни внешность не стали для нее залогом успеха.

Пела за Миледи и «Небесных ласточек»: куда бесследно исчезла красавица с хрустальным голосом
Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), кадр из фильма «Небесные ласточки» (1976), кадр из фильма «Труффальдино из Бергамо» (1976), кадр из фильма «Елена Дриацкая. Во весь голос» (2012)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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