Пела «Валенки» на ступенях Рейхстага: как Лидия Русланова помогала солдатам на войне

Лидия Русланова была одной из самых ярких и талантливых артисток своего времени. Легенда советской сцены за Великую Отечественную войну дала более 1120 концертов. Ее музыка и песни вдохновляли солдат на фронте и приободряли раненых в госпиталях. Благодаря таким, как она, СССР победил в тяжелейшей войне и сумел сохранить свою независимость и свободу.

Артистка переводила много личных денег (прежде всего, гонорары за выступления) на нужды фронта. И именно там придумала свои «Валенки». Как-то, возвращаясь с одного из концертов, одна из самых популярных исполнительниц в Союзе никак не могла отделаться от одного впечатления. Ее песни слушала группа примерно из тысячи солдат, все они сидели на земле с вытянутыми ногами — в валенках. Так в голове артистки появился рефрен песни «Валенки». Она поменяла куплеты и немного изменила мелодию, так что теперь ее исполнение любимой песни считается эталонным.

«Валенки» Лидия Русланова спела ступеньках Рейхстага 2 мая 1945 года вместе с казачьим ансамблем песни и пляски Михаила Туганова. Так валенки дошагали до Берлина. В этом была заслуга и Лидии Руслановой. Участник событий Борис Уваров вспоминал, что, когда она пела, слез сдержать было невозможно, поэтому фронтовые герои «плакали и не стыдились».