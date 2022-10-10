Пела народные песни королеве: как сложилась судьба Марины Девятовой

Она так же очаровательна в жизни, как и на сцене.

Имя исполнительницы народных песен Марины Девятовой популярно не только в нашей стране. Вот уже больше двадцати лет она делает русский фольклор известным и популярным в самых разных странах мира: в США, Германии, Гватемале, Лаосе, Китае, Италии, Франции и других. А в 2009 году Марину пригласили в Букингемский дворец, чтобы народные песни смогла услышать королева Елизавета II.

Любовь к этим песням привил Марине ее отец — народный артист СССР Владимир Девятов. Девочка объездила с папой почти всю страну и не раз выходила вместе с ним на сцену. Именно Владимир настоял на том, чтобы дочь всерьез занялась музыкой. В итоге, закончив знаменитую Гнесинку, Марина Девятова начала регулярно выступать сама.

Сейчас Марине 38 лет, но она по-прежнему активно гастролирует, совмещая поездки с воспитанием любимой дочери Ульяны. А в начале 2022 года стало известно, что певица и ее муж Алексей Пигуренко ждут и второго ребенка. Кроме того, Марина Девятова уже много лет является вегетарианкой и поклонницей здорового образа жизни.

Известно, что она увлекается йогой и медитацией, благодаря чему и на четвертом десятке выглядит потрясающе. По словам ее отца, она исповедует экзотическую для нынешней России религию — кришнаизм, который помог ей раскрыть ее творческий потенциал.