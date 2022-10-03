Пела для «Кадетства»: Мика Ньютон с хитом «Аномалия» распрощалась с Россией

В 2006 году на экраны вышел сериал «Кадетство», который сразу стал одним из самых успешных молодежных проектов на телевидении. В записи саундтрека для него активное участие принимала певица Мика Ньютон: ее композиции «Аномалия», «В плену», «Белые лошади» и другие песни постоянно звучали в эпизодах сериала. К началу 2010-х исполнительница была на пике популярности и даже выступала на «Евровидении» от Украины. Но затем Мика в одночасье пропала с экранов.

Оказалось, что Ньютон решила развивать карьеру за границей и улетела в США. Первое время она действительно записывала там песни. А потом у певицы обнаружили рак яичников. В 2019 году после нескольких курсов химиотерапии и операций болезнь ушла в ремиссию. Все это время исполнительницу поддерживал муж: в 2018 году она отметила свадьбу с американцем, который является владельцем модельного агентства. Детей у пары пока нет, хотя после лечения врачи дали Мике благоприятные прогнозы по поводу возможного пополнения в семье.