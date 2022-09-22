Пел не мальчик! Раскрыто, кто исполнил песню к заставке «Ералаша»

Знаменитую песню про «девчонок, мальчишек и их родителей» на стихи Александра Хмелика и музыку Алексея Рыбникова, которая звучит в заставке к каждому выпуску киножурнала «Ералаш», слышали, разумеется, все. Но вот по поводу того, кто ее исполняет, сложилось популярное заблуждение.

Многие зрители искренне считают, что песню исполняет какой-то мальчик. На самом же деле, начиная с самого первого выпуска в 1974 году, на протяжении двух десятков лет «услышать веселые истории» им предлагала одна из самых популярных советских певиц того времени — Елена Камбурова.

Только в 1996 году, когда заставку решили обновить, голос Камбуровой пришлось заменить: за прошедшие годы он сильно изменился и стал гораздо более низким, чем раньше. Новую версию записать на этот раз уже поручили мальчику — будущей звезде нашей эстрады Сергею Лазареву.