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Пьеха не стал молчать об отъезде из России: хватило нескольких слов

21 июня 2022 18:15
Пьеха не стал молчать об отъезде из России: хватило нескольких слов

Музыкант постарался быть честным с фанатами.

Стас Пьеха прокомментировал слухи о своем переезде в Литву. Как оказалось, знаменитость не собирается навсегда покидать Россию.

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что Пьеха собирается жить вместе со своим отцом в Литве. Якобы музыкант намерен навсегда покинуть Россию, как и многие его коллеги. Как оказалось, подобные домыслы не являются правдой, ведь артист не так хорошо общается со своим родственником и никогда не жил с ним вместе. Также певец не готов жить и в Балтике, где, по его мнению, к российским артистам не самое лучшее отношение.

«Уехать было бы странно», — рассказывает музыкант в беседе с порталом WomanHit.

В целом же Пьеха не скрывает, что не собирается покидать свою родину надолго. По словам артиста, он может уехать лишь в короткий отпуск, но о переезде не может идти и речи.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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