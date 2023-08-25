Откровенно сообщила о проблеме: Пегова попросила помощи у народа

Обаятельная Ирина Пегова пользуется заслуженной любовью российских зрителей. В социальных сетях у женщины более миллиона подписчиков, которые всегда готовы поддержать звезду и помочь ей советом.

На днях Ирина обратилась к своим фанатам с просьбой. Оказалось, у артистки начались проблемы с волосами. Они стали заметно более редкими и тусклыми, а отрастают медленнее, чем раньше. Это хорошо заметно на фотографии, которую опубликовала Пегова. Она попросила пользователей Сети дать совет, что следует сделать, чтобы волосы росли быстрее.

С подобными сложностями сталкиваются многие знаменитости, а в особенности актрисы. Ради каждой роли приходится менять прическу, цвет или даже длину. Комментаторы тут же откликнулись на просьбу звезды и дали Ирине множество различных вариантов для решения проблем с волосами: от медицинских до народных рецептов.