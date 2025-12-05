Меню
Печенье, за которое Арья продала бы пол-Севера: запоминайте рецепт хрустящего лакомства из «Игры престолов» — исчезает так же быстро, как ее враги

5 декабря 2025 13:46
Если бы у Безликих был корпоратив, они бы точно подали его на стол.

В мире Джорджа Мартина еда — такой же важный персонаж, как Таргариены или Старки. Автор сам признавался: если можно объединить чтение и вкусную еду — жизнь удалась. А раз уж нам показали, что именно ела Арья в своем путешествии, грех не повторить это дома.

Оно все еще было очень горячим. Выпечка сира Амори придала Арье уверенности...

В книге у печенья яркий характер: внутри теплая орехово-фруктовая начинка, немного сыра, а снаружи — рассыпчатая корочка. Настолько удачное сочетание, что даже и без того смелой Арье оно добавило храбрости. Может, даже на несколько минут забыла о своем списке врагов.

Что понадобится

  • слоеное тесто — 1 кг,
  • 1 яйцо,
  • козий мягкий сыр — 170 г,
  • лимонный сок — 1 ст. л.,
  • крупная соль — щепотка,
  • мкд — ¼ стакана + немного для подачи,
  • 3 яблока,
  • сливочное масло — 3 ст. л.,
  • душистый перец — ½ ч. л.,
  • сладкие рубленые орехи — ½ стакана (по желанию).
Как готовить

Подготовьте основу. Застелите два противня пергаментом. Тесто раскатайте и вырежьте кружочки диаметром около 10 см. На каждый противень кладите по четыре заготовки и прокалывайте их вилкой.

Сделайте бортики. Из половины кружочков вырежьте серединки, чтобы получились кольца. Края целых кружков смажьте яйцом и уложите сверху кольца — получится корзинка для начинки.

Заморозьте. Противни уберите в морозилку минимум на полчаса. Так печенье лучше держит форму.

Смешайте козий сыр, лимонный сок и соль. Выложите смесь в центр каждого кружка. Яблоки нарежьте тонкими пластинами и выложите сверху внахлест.

Для глазировки смешайте мед и растопленное масло — смажьте яблоки. Посыпьте душистым перцем и орехами.

Поставьте в духовку. Выпекайте при 190 °C около 35 минут, пока тесто не станет золотистым, а яблоки — мягкими.

Теплое печенье полейте еще каплей меда. На этом этапе Арья бы уже давно убежала, унося пару штук с собой.

И пусть в реальности вокруг вас не бродят Безликие и не рушатся замки, такое печенье все равно создает ощущение, будто вы на минуту шагнули в мир Вестероса.

Ранее мы писали: «Придворные интриги и магия»: в русской версии «Игры престолов» Серсеей станет Пересильд, а главным злодеем – звезда «Майора Грома»

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
