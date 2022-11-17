Печальный финал: этим знакам Зодиака по судьбе предначертано умереть в одиночестве

Человек, наделенный сложным характером, доставляет окружающим немало хлопот - придирается по мелочам, ворчит по поводу и без, выматывает нервы бесконечной сменой настроения. Но, по мнению специалистов, не меньше проблем он доставляет самому себе - рано или поздно близкие, друзья, коллеги отворачиваются от такого невыносимого типа, и он остается в полном одиночестве. Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых постоянно отталкивают от себя людей и рискуют встретить старость совершенно одни.

Дева

Представители земного знака слишком часто забывают, что имеют дело с живыми людьми, а не бездушными роботами. Они терпеть не могут, когда окружающие вмешиваются в их планы и нарушают тщательно составленное расписание. В жизни Девы нет места спонтанности, развлечениям, признаниям и чувствам, поскольку в моменты искренности она ощущает себя уязвимой.

В итоге люди устают от такого равнодушного отношения и обрывают с нею все связи.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, привлекают окружающих своим открытым характером, жизнелюбием, харизмой. Однако они так же легко отталкивают новых знакомых - слишком уж вспыльчивый у них характер. Уроженцы огненного знака способны разозлиться и устроить скандал из-за любой мелочи, которая пришлась им не по душе.

Стрельцы быстро отходят, но мало кто способен долго терпеть эмоциональные качели, которые они устраивают.

Козерог

Козероги - главные зодиакальные ворчуны. Они постоянно чем-то недовольны и не упустят возможности вылить негативные эмоции на окружающих. Да-да, это именно те люди, которые нахамят в метро или в магазине просто потому, что у них плохое настроение, а значит, вместе с ними должны страдать все вокруг.

Козероги часто прибегают к пассивной агрессии - вот вроде бы ничего такого не сказали, а из-за холодного тона и оскорбительного подтекста осадочек остался.

Водолей

С многогранными Водолеями общаться интересно, но безумно сложно. Настроение у этого воздушного знака меняется чаще, чем узор облаков на небе. пять минут назад Водолей шутил и смеялся, а вот уже надувает губы и делает вид, будто вы с ним незнакомы. Кроме того, этот знак обладает взрывным характером и нередко может нагрубить окружающим из-за каких-нибудь пустяков, поэтому неудивительно, что люди отворачиваются от него.